Un grifo ubicado en la avenida Faucett, en la zona conocida como 200 Millas, en el Callao, fue el escenario de un robo a mano armada contra una familia que se encontraba en el lugar para abastecerse de combustible.

Fueron cuatro los delincuentes que interceptaron a la familia que estaba en la camioneta, el cual estaba valorizada entre US$25.000 y US$30.000.

Tres sujetos descendieron armados mientras el cuarto permaneció al volante. Según imágenes de cámaras de seguridad que difundió Panamericana, los atacantes se dirigieron directamente a la camioneta, obligaron a bajar a los ocupantes e intentaron encontrar las llaves.

Golpean a trabajador y disparan al aire

Otra cámara registró el momento en que uno de los delincuentes se acercó a un trabajador del grifo.

El sujeto lo amenazó, lo golpeó en la cabeza con la pistola y realizó un disparo al aire. La detonación provocó que otro empleado se arrojara al suelo para ponerse a salvo.

Todo el asalto ocurrió en menos de un minuto.

Mujer arrojó las llaves para evitar agresión

De acuerdo con el testimonio de las víctimas, los delincuentes amenazaban de muerte al conductor.

Ante esa situación, la mujer que tenía las llaves del vehículo las lanzó al suelo. Los hampones abordaron la camioneta, hicieron una señal con las luces al vehículo de su cómplice y ambas unidades huyeron por la avenida Faucett.

Además del vehículo, la familia perdió mochilas de viaje con equipaje valorizado en aproximadamente S/10.000.

Delincuentes exigen rescate

Tras el robo, los afectados denunciaron que los delincuentes se comunicaron para exigir dinero a cambio de devolver la camioneta, la cual no contaba con seguro.

El caso es investigado por la División de Investigación de Robos (Diprove), que realiza diligencias para identificar a los responsables y recuperar el vehículo.