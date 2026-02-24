El mototaxista Rommel Llanto Aguirre, de 42 años, fue víctima de un ataque armado en el distrito de San Juan de Lurigancho, cuando se desplazaba hacia el sector de Huáscar para recoger a su hija.

Según informó América Noticias, el proyectil habría impactado directamente en el pómulo izquierdo del conductor, provocándole heridas de gravedad. Su estado de salud es reservado.

El atentado ocurrió la noche del lunes en las inmediaciones del Grupo 2 de Huáscar, donde sujetos interceptaron su vehículo menor y dispararon sin mediar palabra antes de huir.

Traslado y atención médica

Vecinos de la zona auxiliaron al herido tras escuchar las detonaciones y lo trasladaron inicialmente al Hospital San Juan de Lurigancho.

No obstante, familiares manifestaron su disconformidad con la atención recibida en dicho establecimiento y optaron por contratar una ambulancia privada para su traslado al Hospital Nacional Dos de Mayo, donde permanece internado.

El personal médico intenta estabilizar al paciente tras la perforación facial sufrida.

Presunta extorsión en el sector transporte

Rommel Llanto Aguirre trabaja desde hace cinco años en la empresa de mototaxi Huáscar.

De acuerdo con su entorno cercano, la organización vendría siendo objeto de amenazas constantes desde hace aproximadamente un mes.

Según contaron testigos, los transportistas estarían realizando pagos de cupos a una banda criminal para continuar con sus actividades diarias.

Investigación policial en curso

La denuncia fue interpuesta en la comisaría de Santa Elizabeth. La Policía inició diligencias para recoger testimonios y evidencias en el lugar del ataque.

Las autoridades investigan si el disparo estaría vinculado a las presuntas extorsiones contra la empresa de transporte.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas.