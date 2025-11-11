El viernes 7 de noviembre, en la intersección de las avenidas Javier Prado y Las Flores, se produjo un violento atropello en el que una joven resultó herida. La víctima estuvo a punto de ser impactada por un segundo vehículo, cuyo conductor logró frenar a tiempo, evitando así una posible tragedia en el distrito de San Isidro.

Alrededor de las 11 de la mañana, la joven intentaba cruzar una de las avenidas más concurridas de Lima Metropolitana, cuando un automóvil negro la atropelló de manera violenta.

Las cámaras de seguridad del distrito registraron el preciso instante del impacto, que lanzó a la joven varios metros hasta caer sobre el pavimento, muy cerca de la vereda. Afortunadamente, el conductor de una camioneta blanca logró detenerse a tiempo, evitando atropellarla.

Afortunadamente, la joven logró incorporarse pocos segundos después del fuerte impacto. Minutos más tarde, agentes del serenazgo de la Municipalidad de San Isidro acudieron al lugar para auxiliarla. El personal paramédico reportó que presentaba una profunda herida en el lado izquierdo de la cabeza, además de múltiples contusiones en distintas partes del cuerpo.

Una ambulancia llegó rápidamente al lugar y, tras vendarle gran parte de la cabeza, la trasladó a una clínica local.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú también acudieron a la zona del accidente para realizar las diligencias correspondientes. El conductor fue detenido y trasladado, junto con su vehículo, a la comisaría de dicho distrito.