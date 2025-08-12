Un trágico suceso tuvo lugar la tarde del lunes 11 de agosto en San Juan de Lurigancho. Cerca de las 3:00 p.m., un patrullero del serenazgo del distrito atropelló a una mujer adulta mayor en la avenida Gran Chimú, ocasionándole la muerte horas más tarde.

En las cámaras de seguridad quedó registrado el momento exacto en que el patrullero impactó contra Olga Donayre, una mujer de 75 años que caminaba con normalidad por la avenida Gran Chimú. El accidente ocurrió justo en la intersección de esta avenida con la calle Las Huacas.

La adulta mayor, quien atendía un puesto comercial en la zona, intentó cruzar la pista cuando fue violentamente atropellada por el patrullero municipal de placa EUI 482. Lamentablemente, la atención médica no fue inmediata, ya que permaneció tendida en el pavimento durante varios minutos antes de ser trasladada a una clínica cercana.

Según Exitosa, el hijo de la fallecida exigió justicia para su madre y arremetió contra la Municipalidad de San Juan de Lurigancho por no aplicar filtros necesarios al momento de contratar a su personal.

“Quiero justicia para mi madre porque esto más parece un homicidio. No sé qué clase de choferes contra la Municipalidad y aún no se hacen presente para hacerse responsable por el acto imprudente de ese conductor”, manifestó a dicho medio.

“Mi madre la han tenido más de media hora tendida en el piso sin auxiliar. La trasladaron a la Clínica La Luz que se encuentra cerca donde no la quisieron atender y luego la llevaron a la San Juan Bautista donde trataron de reanimarla. Lamentablemente, falleció porque llegó botando sangre por la nariz, boca y cabeza por el impacto del vehículo”, agregó.