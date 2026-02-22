Un nuevo crimen sacude el distrito de San Juan de Lurigancho. Ronald Sotelo Márquez, de 49 años, propietario de la discoteca Terraclub, fue asesinado a balazos la madrugada de este domingo en el jirón Wiracocha, zona conocida por la concentración de bares y discotecas.

Según información policial a la que accedió e informó América Noticias, la víctima habría sido objeto de amenazas y presunta extorsión.

Ataque en la puerta del local

De acuerdo con testigos, Sotelo se encontraba en la puerta de su establecimiento cuando fue interceptado por sujetos armados que le dispararon en reiteradas ocasiones antes de darse a la fuga.

“Era el dueño del local. Estaba ahí parado y han venido y lo han baleado. De repente ha estado recibiendo amenazas”, declaró un vecino de la zona.

El empresario también sería propietario de otro local nocturno ubicado a pocos metros.

Hallan 13 casquillos

Peritos de Criminalística de la Policía Nacional del Perú acordonaron el área y realizaron las diligencias correspondientes. En el lugar se hallaron al menos 13 casquillos de bala, lo que evidencia la violencia del ataque.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Central de Lima para las investigaciones de ley.

Temor en la zona

Vecinos exigieron mayor presencia policial, recordando que en agosto de 2025 tres personas fueron asesinadas en el mismo sector.

Pese al crimen ocurrido esta madrugada, bares y discotecas contiguas continuaron operando con normalidad, lo que generó indignación entre residentes.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar responsabilidades y confirmar si el móvil del asesinato está vinculado al cobro de cupos.