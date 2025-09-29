Dos presuntos delincuentes fueron reducidos, desnudados parcialmente y golpeados por vecinos en San Juan de Lurigancho, luego de ser acusados de intentar asaltar a un adolescente de 17 años. El hecho ocurrió el domingo en la calle Río Moche, urbanización Los Pinos.
Según los vecinos, el menor pidió auxilio a gritos cuando dos sujetos lo interceptaron para robarle su teléfono celular. Al escuchar el pedido de ayuda, varios residentes salieron a la calle y lograron retener a los acusados.
Imágenes grabadas por testigos muestran cómo los sospechosos fueron despojados de parte de su vestimenta e increpados públicamente, informó América Noticias.
Los golpes y recriminaciones se produjeron en medio de la indignación de los pobladores, quienes justificaron su accionar como una respuesta ante la inseguridad.
“Si fuera tu hijo o sobrino tú vas a salir a defenderlo, no es una persona ajena”, declaró un testigo. Otro vecino afirmó que la reacción se debió a la molestia generada por los constantes robos en la zona.
Minutos después llegaron efectivos de la comisaría de Santa Elizabeth, quienes intervinieron y trasladaron a los dos hombres a la dependencia policial. Durante la revisión, los agentes hallaron un objeto punzocortante que habría sido usado en el intento de robo.
Los intervenidos permanecen bajo custodia mientras avanzan las investigaciones.
