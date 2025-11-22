En San Juan de Miraflores, la Policía Nacional capturó a Alexander Romero Fernández, de 20 años, señalado de hacerse pasar por un sereno para aproximarse a sus víctimas y despojarlas de sus pertenencias en varias zonas del sur de Lima.

De acuerdo con RPP, la Policía indicó que el sujeto operaba usando una casaca del Serenazgo y llevaba consigo un arma de fuego, elementos que le ayudaban a no despertar sospechas mientras cometía los robos.

“Este sujeto utilizaba el uniforme para pasar desapercibido en las calles y acercarse al ciudadano, que eran sus víctimas, a fin de no levantar sospechas en la comisión de sus delitos, que principalmente eran robos al paso”, sostuvo el coronel Pedro Rojas, jefe del Escuadrón Verde.

La PNP también precisó que Alexander Romero Fernández había laborado hasta hace algunos meses como sereno en una municipalidad del sur de Lima, circunstancia que le permitió quedarse con la indumentaria que luego utilizaba para engañar a sus víctimas.

“Asimismo, se pudo conocer que este sujeto detenido es un ex trabajador de dicha municipalidad y actualmente ya no labora en ese municipio”, agregó el coronel Pedro Rojas.

Según la información recabada por la Policía tras la captura, al comunicarse con la entidad donde Alexander habría trabajado se confirmó que ya no figuraba en la planilla de empleados.

Las fuentes policiales añadieron que su separación del cargo se debió a que fue sorprendido consumiendo sustancias tóxicas al interior de una caseta de vigilancia.

El coronel Pedro Rojas informó que al momento de la intervención se incautaron al detenido un arma de fuego, dos cacerinas y varias municiones, por lo que afrontará una investigación por presunta tenencia ilegal de armas.

Alexander Romero Fernández fue llevado a la sede del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Juan de Miraflores, donde permanecerá mientras continúan las diligencias.