La noche de este domingo, una de las combis conocidas como “Los Rojitos” de la empresa de transportes “San Pedro de Pamplona” fue atacada a balazos mientras trasladaba pasajeros en San Juan de Miraflores. Según información preliminar, dos hombres armados que se movilizaban en una moto lineal interceptaron la unidad y realizaron varios disparos contra ella.

El hecho se registró cerca del paradero 10, a escasas cuadras de la comisaría Pamplona 1. Dos pasajeros sufrieron heridas graves; uno permaneció tendido en la pista mientras los vecinos pedían auxilio y esperaban la llegada del personal sanitario.

Los heridos fueron trasladados al hospital María Auxiliadora. Imágenes difundidas tras el ataque muestran un impacto de bala cerca de la cabina del conductor.

La policía inició las diligencias correspondientes para identificar a los responsables del ataque. Los peritos han contado 5 casquillos en la zona del atentado.