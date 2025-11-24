El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró infundado el recurso de apelación del alcalde provincial del Callao, Pedro Spadaro Philipps, y en consecuencia confirmó la resolución del Jurado Electoral Especial del Callao (JEE) que determinó que la autoridad infringió las normas de neutralidad electoral al participar en un acto de proselitismo político.

Según la Resolución N.º 0591-2025-JNE, el burgomaestre vulneró el numeral 32.1.5 del Reglamento de Propaganda Electoral, al intervenir en un evento de presentación de candidatos de la organización política Renovación Popular, agrupación a la que está afiliado desde el 2024.

El hecho fue difundido en varias transmisiones en vivo en redes sociales el 18 de setiembre de 2025, realizado en el distrito de La Perla, provincia y departamento del Callao.

El JNE determinó que Spadaro realizó propaganda electoral a favor de una organización política mientras ostentaba el cargo de alcalde, lo que contraviene el principio de neutralidad que rige para todas las autoridades públicas durante un proceso electoral.

Del escrito de descargos señalado por el recurrente, se desprende que reconoce haber tenido participación directa y activa en el evento difundido en la red social Facebook.

“De los videos analizados, se observa proselitismo político a favor de la organización política Renovación Popular5 , llevado a cabo por el actual alcalde provincial del Callao, ello mediante el uso de su imagen y/o nombre, con la finalidad de favorecerla, acompañado de otros precandidatos con las manos tomadas y alzadas entre todos”, refiere la resolución.

Con esta decisión, el JNE mantiene la sanción impuesta por el JEE Callao y dispuso remitir nuevamente el expediente el órgano de control electoral del Callao para continuar con los trámites correspondientes.