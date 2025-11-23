El presidente de la República, José Jerí, afirmó que el estado de emergencia decretado en diversas zonas del país se mantendrá “hasta que sea necesario”, como parte de la estrategia del Ejecutivo para enfrentar la criminalidad.

En entrevista con El Comercio, el mandatario sostuvo que la medida continuará mientras se desarrollen acciones para combatir a bandas delictivas y organizaciones vinculadas a delitos graves como el sicariato y la extorsión.

“Hasta que limpiemos el país será necesario vivir en estado de emergencia. Hay que tenerlo bien claro. Tenemos que limpiar el país de los delincuentes”, afirmó.

Venta de chips y corresponsabilidad frente al crimen

Jerí indicó que otra línea de acción clave es la regulación de la venta de chips telefónicos, actividad que —según dijo— debe asumir mayores responsabilidades por parte de distribuidores y comerciantes para evitar su uso en actividades ilícitas.

“No crean que solamente el Estado solucionará este problema. Este es un compromiso, una cruzada de todos para salvarnos”, señaló.

El presidente recordó que su primera actividad como jefe de Estado fue visitar un penal y afirmó que en los últimos años existió un “abandono sistemático” de instituciones clave como las comisarías y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

“El error de un policía no puede etiquetar a toda la institución”, añadió.



