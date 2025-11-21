El presidente de la República, José Jerí, encabezó en Palacio de Gobierno una ceremonia en la que recibió a las delegaciones que participarán en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025.

En su mensaje, resaltó que esta competencia constituye una ocasión para fortalecer la identidad regional y afianzar la hermandad entre las naciones participantes.

El jefe de Estado expresó su agradecimiento a la Organización Deportiva Bolivariana por la confianza depositada, y reconoció el trabajo conjunto del Instituto Peruano del Deporte y del Comité Olímpico Peruano para concretar esta edición de los juegos en el país.

En su intervención, Jerí destacó que los Juegos Bolivarianos representan la unidad de los pueblos hermanos más allá de las fronteras políticas. Subrayó que la historia compartida y el futuro común constituyen el fundamento para reforzar la integración regional a través del deporte.

Asimismo, afirmó que, pese a las dificultades recientes que ha atravesado el país, el Perú conserva la capacidad de organizar eventos internacionales con compromiso y eficiencia.

El mandatario dirigió un mensaje especial a la delegación peruana, a la que calificó como “guerreros” listos para representar al país con honor. Sostuvo que, más allá de las medallas, su esfuerzo y perseverancia ya los consagran como campeones.

Jerí también saludó a las delegaciones extranjeras que llegaron al país para esta edición, destacando el esfuerzo humano y logístico que supone representar a sus naciones, y les extendió sus mejores deseos para la competencia.

El mandatario encabezó la entrega de la bandera a los abanderados del ‘Team Perú’ y dará la bienvenida a las delegaciones que competirán en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025.

Estos juegos se llevarán a cabo del 22 de noviembre al 7 de diciembre de 2025, dando inicio al nuevo ciclo olímpico rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El evento congregará a cerca de 5,000 participantes, entre atletas y oficiales, procedentes de 17 países: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela y Perú, además de invitados especiales como Barbados, Costa Rica, Curazao, Jamaica, Trinidad y Tobago, Uruguay, El Salvador, República Dominicana, Guatemala y Paraguay.