El presidente de la república, José Jerí, anunció la continuidad del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao para enfrentar a la criminalidad.

“Estamos en el día 26 del estado de emergencia en Lima y el Callao. Evidentemente, el estado de emergencia continuará”, afirmó el mandatario, tras poner en marcha el Puesto Comando Temporal del Callao.

José Jerí dejó en claro que el estado de emergencia viene dando resultados óptimos, con lo cual se están revirtiendo las cifras negativas que se registraban al inicio de su gestión.

“Cuando hemos encontrado las cifras, las hemos encontrado hacia arriba. Se ha controlado el crecimiento de la delincuencia y de la criminalidad. Se ha controlado. Ahora el siguiente paso es disminuirlo”, expresó.

Además, el mandatario también destacó que los esfuerzos desplegados por los alcaldes, el Congreso, el Poder Ejecutivo y el Estado, en su conjunto, son poco comunes.

“Actuar en sintonía no es sencillo. Cada institución suele trabajar por su lado, pero ahora estamos avanzando en unidad y, aunque todavía no alcanzamos nuestro mejor nivel, vamos a consolidar un verdadero trabajo articulado”, remarcó.

Estado de emergencia en Lima y Callao

Cabe recordar que el estado de emergencia en Lima y Callao entró en vigor a las 00:00 horas del pasado 22 de octubre, medida que el propio Jerí anunció en un breve mensaje a la Nación.