El fiscal de la nación interino, Tomás Gálvez Villegas, encabezará la comisión que tendrá a su cargo la elaboración del proyecto de la Nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, norma que reemplazará a la vigente desde hace más de 40 años.
Así lo establece la Resolución de la Fiscalía de la Nación N.º 3578-2025-MP-FN, publicada este domingo 23 de noviembre en El Peruano. Fue elaborada conforme a la Constitución Política del Perú de 1979.
El grupo de trabajo estará integrado por 47 representantes de diversas instituciones y sectores vinculados al ámbito jurídico, social y académico. Además, busca consolidar los anteproyectos existentes y formular un documento final adecuado a las funciones y retos del sistema de justicia contemporáneo.
Asimismo, el grupo de trabajo tendrá tres meses de plazo, prorrogables, para presentar su propuesta final a la Fiscalía de la Nación. El objetivo es impulsar una verdadera reforma institucional que fortalezca el servicio fiscal, mejore la lucha contra la criminalidad organizada, la corrupción y la defensa del medio ambiente, además de optimizar el uso de recursos humanos y logísticos.
INTEGRANTES
En ese sentido, Tomás Gálvez presidirá dicha comisión, y estará acompañado de:
- Iván Leudicio Quispe Mansilla, Fiscal adjunto supremo de la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal.
- Wilfredo Alex Rivera Baltazar, Fiscal adjunto supremo del Despacho de la Fiscalía de la Nación.
- Ronal Ramón Flores Ñañez, Fiscal Adjunto Supremo del Despacho de la Fiscalía de la Nación.
- William Rabanal Palacios, Fiscal Adjunto Supremo de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.
- Hugo Rogger Fernando Ramos Hurtado, Presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Arequipa.
- John Henrry Martel Trujillo, Presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Huánuco.
- Gilmer Robinson Jara Vergara, Presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lambayeque.
- Jorge Wayner Chávez Cotrina, Fiscal Superior Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada.
- Octaviano Omar Tello Rosales, Fiscal Superior Coordinador Nacional de las Fiscalías Penales de competencia de los Distritos Fiscales que integran el Grupo “A” y encargado de los Distritos Fiscales que integran el Grupo “B”.
- Frank Robert Almanza Altamirano - Fiscal superior coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental.
- Fany Soledad Quispe Farfán - Fiscal superior de la Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada.
- Hamilton Castro Trigoso - Fiscal superior de la Fiscalía Superior Penal de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Magdalena del Mar - San Miguel - Pueblo Libre.
- Boris Erasmo Olivera Espejo - Fiscal superior de la Quinta Fiscalía Superior Penal de Junín.
- Lea Guayan Huaccha - Fiscal superior de la Cuarta Fiscalía Superior Penal de La Libertad.
- Carlos Alberto Pérez Sánchez - Fiscal superior de la Cuarta Fiscalía Superior Penal del Cusco.
- José Willan Fustamante Rafael - Fiscal provincial del Despacho de la Fiscalía de la Nación.
- Juan Bautista Mendoza Abarca - Fiscal provincial de la Séptima Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima - Breña - Rímac - Jesús María.
- Miguel Ángel Puicon Yaipén - Fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual, con competencia en el Distrito Fiscal de Lima.
- Mayda Virginia Mori Anto - Fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada.
- Rocío Gala Gálvez - Fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada.
- Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre - Fiscal provincial de la Primera Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima.
- Shano Efraín Cuizano Valencia - Fiscal provincial de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo.
- Lucio Cutipa Ccaso - Fiscal provincial de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tacna.
- Jorge Rosas Yataco - Secretario técnico de la Oficina Técnica de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal.
- Martín Jim Mijichich Loli - asesor del Despacho de la Fiscalía de la Nación.
Así también, la integran representantes de instituciones públicas, sociedad civil, universidades y expertos en materia jurídica.
