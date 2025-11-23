El fiscal de la nación interino, Tomás Gálvez Villegas, encabezará la comisión que tendrá a su cargo la elaboración del proyecto de la Nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, norma que reemplazará a la vigente desde hace más de 40 años.

Así lo establece la Resolución de la Fiscalía de la Nación N.º 3578-2025-MP-FN, publicada este domingo 23 de noviembre en El Peruano. Fue elaborada conforme a la Constitución Política del Perú de 1979.

El grupo de trabajo estará integrado por 47 representantes de diversas instituciones y sectores vinculados al ámbito jurídico, social y académico. Además, busca consolidar los anteproyectos existentes y formular un documento final adecuado a las funciones y retos del sistema de justicia contemporáneo.

Asimismo, el grupo de trabajo tendrá tres meses de plazo, prorrogables, para presentar su propuesta final a la Fiscalía de la Nación. El objetivo es impulsar una verdadera reforma institucional que fortalezca el servicio fiscal, mejore la lucha contra la criminalidad organizada, la corrupción y la defensa del medio ambiente, además de optimizar el uso de recursos humanos y logísticos.

INTEGRANTES

En ese sentido, Tomás Gálvez presidirá dicha comisión, y estará acompañado de:

Iván Leudicio Quispe Mansilla, Fiscal adjunto supremo de la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal. Wilfredo Alex Rivera Baltazar, Fiscal adjunto supremo del Despacho de la Fiscalía de la Nación. Ronal Ramón Flores Ñañez, Fiscal Adjunto Supremo del Despacho de la Fiscalía de la Nación. William Rabanal Palacios, Fiscal Adjunto Supremo de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. Hugo Rogger Fernando Ramos Hurtado, Presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Arequipa. John Henrry Martel Trujillo, Presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Huánuco. Gilmer Robinson Jara Vergara, Presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lambayeque. Jorge Wayner Chávez Cotrina, Fiscal Superior Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada. Octaviano Omar Tello Rosales, Fiscal Superior Coordinador Nacional de las Fiscalías Penales de competencia de los Distritos Fiscales que integran el Grupo “A” y encargado de los Distritos Fiscales que integran el Grupo “B”. Frank Robert Almanza Altamirano - Fiscal superior coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental. Fany Soledad Quispe Farfán - Fiscal superior de la Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada. Hamilton Castro Trigoso - Fiscal superior de la Fiscalía Superior Penal de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Magdalena del Mar - San Miguel - Pueblo Libre. Boris Erasmo Olivera Espejo - Fiscal superior de la Quinta Fiscalía Superior Penal de Junín. Lea Guayan Huaccha - Fiscal superior de la Cuarta Fiscalía Superior Penal de La Libertad. Carlos Alberto Pérez Sánchez - Fiscal superior de la Cuarta Fiscalía Superior Penal del Cusco. José Willan Fustamante Rafael - Fiscal provincial del Despacho de la Fiscalía de la Nación. Juan Bautista Mendoza Abarca - Fiscal provincial de la Séptima Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima - Breña - Rímac - Jesús María. Miguel Ángel Puicon Yaipén - Fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual, con competencia en el Distrito Fiscal de Lima. Mayda Virginia Mori Anto - Fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada. Rocío Gala Gálvez - Fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada. Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre - Fiscal provincial de la Primera Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima. Shano Efraín Cuizano Valencia - Fiscal provincial de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo. Lucio Cutipa Ccaso - Fiscal provincial de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tacna. Jorge Rosas Yataco - Secretario técnico de la Oficina Técnica de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal. Martín Jim Mijichich Loli - asesor del Despacho de la Fiscalía de la Nación.

Así también, la integran representantes de instituciones públicas, sociedad civil, universidades y expertos en materia jurídica.