Un hombre fue acribillado dentro de su camioneta en la calle 7 del asentamiento humano Primero de Junio, en el distrito de San Juan de Miraflores.

De acuerdo con fuentes policiales citadas por RPP, la víctima acudió al lugar para participar en una reunión y, al concluir, abordó su camioneta para retirarse. En ese instante, un sujeto desconocido se acercó y le disparó a sangre fría.

“Él venía esporádicamente. Una de esas visitas que ha hecho es el día de hoy (ayer). Del inmueble que él ha estado, ha salido, ha encendido su vehículo. Le han abierto la tranquera y, en ese preciso momento, aparece una persona. Le ha descerrajado por lo menos unos diez disparos”, indicó el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, a dicho medio.

La víctima, gravemente herida, fue trasladada de urgencia a un centro de salud cercano; sin embargo, los médicos no pudieron salvarle la vida.

Agentes de la PNP acudieron al lugar y acordonaron la escena del crimen, donde permanece la camioneta del fallecido, identificado como Manuel Alejandro Chirinos Cabellos, de 38 años.

Según fuentes de la investigación, la víctima trabajaba en el sector de construcción civil en la región Tumbes, por lo que no se descarta que el crimen esté relacionado a un posible ajuste de cuentas.