Un ciudadano venezolano fue asesinado a balazos frente a una casa de apuestas situada en la avenida Pacasmayo, cerca del mercado Horizonte, en el distrito de San Martín de Porres.

Según testigos consultados por RPP, la víctima se encontraba de pie en la vía pública cuando, repentinamente, fue abordada por un desconocido que le disparó a sangre fría.

El crimen generó gran conmoción entre los vecinos, quienes denunciaron que la zona es particularmente insegura durante las noches, debido a la escasa presencia de efectivos policiales y serenos.

“En la noche se vuelve solitario. Tenemos miedo. Caminar por acá es complicado. Por aquí no hay (presencia policial), muy poco, demasiado poco”, manifestó un residente al referido medio.

La Policía Nacional acudió al lugar y estableció un perímetro de seguridad mientras los peritos recogían al menos dos casquillos de bala en la escena del crimen.

Según fuentes de la investigación, la víctima fue identificada como Reinaldo Cumache Jiménez, un ciudadano venezolano de 31 años.

Las pesquisas de la PNP sugieren un posible ajuste de cuentas, aunque esta hipótesis aún se mantiene como una especulación.