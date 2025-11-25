Este martes 25 de noviembre, por la mañana, se registró un nuevo ataque contra el transporte público: sujetos a bordo de dos motos lineales dispararon contra una cúster de la empresa Etunijesa en un céntrico punto de San Martín de Porres.

De acuerdo con los primeros reportes de la Policía Nacional, la cúster, que cubre la ruta Ventanilla-SMP, recién había salido de la cochera de la empresa para iniciar su recorrido. Al llegar al cruce de las avenidas Canta Callao con Pacasmayo, donde recoge a sus primeros pasajeros, los atacantes lo interceptaron para perpetrar el ataque.

Según información obtenida por Exitosa, dos motocicletas bloquearon el paso de la cúster antes de abrir fuego contra ella. Testigos también mencionaron la presencia de un automóvil de lunas polarizadas como otro de los vehículos implicados en el ataque.

Afortunadamente, el conductor, de nacionalidad venezolana, salió ileso tras lanzarse al suelo del vehículo para ponerse a salvo. La cúster recibió en total cuatro impactos de bala a plena luz del día.

Por el momento, el conductor está acompañado de sus familiares, que llegaron al lugar tras enterarse del atentado. El transportista brinda su testimonio a los efectivos de la PNP, quienes ya han cercado la zona para iniciar las diligencias correspondientes.