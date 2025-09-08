Un violento crimen se registró en la madrugada de este lunes en San Martín de Porres, donde un ciudadano extranjero de aproximadamente 20 años fue acribillado con 37 disparos.

El hecho ocurrió en la calle Las Dalias y, según las primeras pesquisas, respondería a un ajuste de cuentas, según Exitosa.

De acuerdo con testigos, la víctima caminaba sola por la vía pública cuando fue interceptada. Un sicario que se desplazaba a pie le disparó en reiteradas ocasiones por la espalda, alcanzándolo al menos 15 veces.

Fotos:@photo.gec

El joven cayó al suelo, momento en el cual otro atacante, que circulaba en motocicleta, efectuó los disparos restantes.

En la escena del crimen, los peritos de criminalística hallaron 37 casquillos de bala, lo que evidencia el ensañamiento con el que actuaron los sicarios.

Las autoridades presumen que el extranjero habría sido citado en ese punto, ya que los vecinos aseguran no conocerlo ni haberlo visto con anterioridad por el barrio.

Fotos:@photo.gec