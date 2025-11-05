En la carretera Panamericana Norte, a la altura del paradero Habich, en el distrito San Martín de Porres, un motociclista venezolano perdió la vida tras ser atropellado.

Testigos relataron a RPP que el extranjero fue embestido por un automóvil y, al perder el control, cayó al pavimento. En ese instante fue arrollado por otro vehículo, falleciendo de manera instantánea.

De acuerdo con las versiones recabadas, el conductor del automóvil que embistió al motociclista se habría dado a la fuga.

El trágico accidente obligó a restringir el tránsito en uno de los carriles de la Panamericana Norte, causando congestión vehicular.

Según dicho medio, fuentes policiales identificaron al motociclista venezolano como Manuel Alejandro Motta Peralta, de 21 años. Tras realizar las diligencias de ley, su cuerpo fue llevado a la Morgue Central de Lima.

La Policía Nacional ya investiga el fatal atropello con el objetivo de esclarecer las responsabilidades y capturar al conductor que habría arrollado al joven.