Un hombre identificado como Miguel Ángel Ligarriza Díaz fue asesinado a balazos mientras permanecía dentro de su vehículo estacionado en la calle 16 del distrito de San Miguel, en un hecho ocurrido alrededor del mediodía de este miércoles 29 de abril.

De acuerdo con el reporte policial, el jefe de operaciones López Aguilar emitió una alerta radial tras recibir el aviso sobre un presunto homicidio en la vía pública.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima dentro de su automóvil de color plomo y placa BPD-540, detenido frente al predio N.º 11. El conductor presentaba una herida sangrante y permanecía inclinado hacia el lado derecho.

Minutos después, una ambulancia llegó a la zona y el paramédico Alberto Tirado confirmó el fallecimiento del hombre.

Sicarios habrían simulado ser repartidores de delivery

Testigos del ataque indicaron que los responsables se desplazaban en una motocicleta lineal negra con una caja de reparto tipo delivery, lo que habría sido utilizado como fachada para acercarse sin levantar sospechas.

Según las versiones recogidas por la policía, la motocicleta se detuvo junto al vehículo de la víctima y uno de los ocupantes realizó aproximadamente ocho disparos contra el conductor.

Tras perpetrar el ataque, los sujetos huyeron rápidamente con dirección a la avenida Libertad, lo que activó un operativo policial en la zona.

Policía recogió casquillos y analiza evidencias

El atentado dejó graves daños en los vidrios de ambas puertas del automóvil, además de varios casquillos de bala esparcidos sobre la pista.

Estos elementos fueron recogidos por los peritos como parte de las diligencias iniciales.

Al lugar también acudió el comisario de San Miguel, mayor PNP Villegas, quien supervisó las primeras investigaciones y coordinó el despliegue policial para ubicar a los responsables del crimen.

La Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene en curso un operativo para identificar y capturar a los autores del ataque armado.