Sedapal informó que activó una respuesta inmediata para apoyar la atención del incendio registrado en un predio utilizado como almacén, ubicado en la cuadra 6 del jirón Junín, en el Cercado de Lima.

La entidad precisó que dos camiones cisterna ya se encuentran en la zona y cinco más están en camino para reforzar el abastecimiento de agua al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Todo el personal permanecerá operativo mientras dure la emergencia.

Además, se incrementó la presión del servicio de agua en la zona afectada. Un equipo técnico de Sedapal se encuentra en el lugar habilitando los hidrantes y garantizando un suministro continuo y seguro para respaldar la labor de los bomberos.

Alerta en el Cercado de Lima: incendio afecta almacén contiguo al Congreso de la República

Un incendio de código 3 se reportó esta mañana en un almacén ubicado en el jirón Junín 650, al costado del Congreso de la República, en el Cercado de Lima.

De acuerdo con información del Cuerpo General de Bomberos, la emergencia fue reportada a las 6:26 a. m. y continúa siendo atendida.

Hasta la zona fueron desplegadas 15 unidades, entre ellas cisternas, escaleras y ambulancias, para controlar las llamas y evitar su propagación hacia los inmuebles cercanos. El siniestro fue clasificado como de tipo “estructuras / almacén - depósito”.

Mario Casaretto, gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima, señaló a RPP que el fuego ha comprometido la parte posterior del almacén y se ha extendido hacia la fachada.

“Estamos hablando de un solar que se ha comprometido la parte de al fondo, donde supuestamente habían tenido guardadas sus cosas y ha corrido hasta la parte de la fachada. Son bisutería y todos los temas que podamos imaginar que son inflamables”, indicó.