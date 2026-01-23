El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) activó una alerta naranja para Lima, Callao y gran parte del litoral ante un marcado incremento de las temperaturas, que en algunos puntos podría llegar hasta los 37 grados centígrados, en pleno periodo de verano.

De acuerdo con la información difundida por la entidad, las regiones de Áncash, Arequipa, Callao, Ica, Lima, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes enfrentarán un aumento térmico “de moderada a fuerte intensidad”.

El Senamhi advirtió que “se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá un aumento de la radiación ultravioleta”, y añadió que “asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h, principalmente durante la tarde”.

Para el sábado, 24 de enero, y el domingo, 25 de enero, el Senamhi prevé condiciones similares, con máximas que alcanzarían los 37 °C en la costa norte y hasta 36 °C en la costa centro. En Lima Metropolitana, las temperaturas se mantendrían entre 28 °C y 33 °C durante ambos días.