El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) pronostica un verano 2026 más caluroso que el anterior, con sensación térmica superior a los 30°C en diversas regiones del país, especialmente entre febrero y marzo.

El calor afectará no solo la costa, como Lima, sino también la sierra y selva, donde las condiciones podrían ser extremas e impactar la salud y actividades cotidianas.

Medidas preventivas

Ante las olas de calor más frecuentes y prolongadas, el Senamhi urge a la población a adoptar medidas preventivas: usar bloqueador solar entre las 10 a.m. y 4 p.m., vestir ropa ligera, evitar exposición prolongada al sol y mantenerse hidratado.

Estas recomendaciones buscan reducir riesgos de golpes de calor y deshidratación, sobre todo en niños, adultos mayores y personas con afecciones previas.