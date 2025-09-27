El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) presentó la plataforma digital “Viaja con tu mascota”, diseñada para facilitar los viajes internacionales de las familias peruanas junto a sus animales de compañía. En esta primera etapa estará disponible únicamente para salidas desde Lima y Tacna.

La herramienta permite realizar en línea el registro de mascotas, cargar los documentos requeridos, efectuar el pago de la tasa y agendar una fecha tentativa de inspección, evitando trámites presenciales en las oficinas de Senasa.

Con este sistema, los usuarios podrán obtener de manera más rápida y práctica el Certificado Sanitario de Exportación (CSE), requisito indispensable para que perros y gatos viajen fuera del país.

El costo del trámite es de S/ 91.10 y debe pagarse en las cuentas habilitadas del Banco de la Nación, BCP y BBVA. Para la inspección, la mascota debe cumplir con las exigencias del país de destino, como vacunas, desparasitación o pruebas de laboratorio, y encontrarse en buen estado de salud.