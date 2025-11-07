Un conductor que hacía colectivo fue asesinado a balazos la tarde de este jueves 6 de noviembre en la zona de Ñaña, distrito de Lurigancho-Chosica, por dos presuntos sicarios a bordo de una motocicleta.

El ataque ocurrió cerca de la entrada de La Era, cuando la víctima recogía pasajeros en la Alameda de Ñaña.

El chofer, que manejaba una miniván con placa CFI-604, recibió al menos tres disparos que le causaron la muerte instantánea. Tras el crimen, los atacantes cayeron de la moto pero lograron escapar.

Agentes de Serenazgo y la Depincri cercaron la zona e iniciaron las investigaciones. Según un vocero municipal, los presuntos responsables serían de nacionalidad venezolana.

La PNP activó el Plan Cerco, sin éxito hasta el momento. Vecinos denunciaron la falta de cámaras de seguridad y exigieron mayor control ante la creciente ola de violencia contra transportistas en el distrito.