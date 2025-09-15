El terror se apoderó de los pasajeros de una combi de transporte público en el Cercado de Lima, luego de que la unidad fuera atacada a balazos por dos sicarios a bordo de una motocicleta en plena avenida Colonial.

El hecho ocurrió a la altura de la cuadra 11 de esta transitada vía, cuando los delincuentes, vestidos de negro y encapuchados, se emparejaron al vehículo y abrieron fuego directamente contra el chofer, según informó Exitosa Noticias. Pese a las detonaciones, el conductor intentó mantener el control, pero gravemente herido la combi terminó detenida bruscamente, generando escenas de pánico entre pasajeros y transeúntes.

El chofer, identificado como la principal víctima del ataque, fue trasladado de emergencia al Hospital Arzobispo Loayza, donde permanece con pronóstico reservado. Una pasajera también resultó herida y recibió atención médica en el mismo centro de salud.

En el lugar, peritos de criminalística hallaron al menos siete casquillos de bala y una nota extorsiva que advertía sobre más ataques si la empresa de transporte no pagaba los cupos exigidos.

La Policía maneja como principal hipótesis que el atentado forma parte de la ola de extorsiones contra transportistas en Lima y Callao. Vecinos del sector denunciaron que la inseguridad es constante pese a la cercanía con la comisaría de Laderas de Villa.

El caso quedó a cargo del Depincri Cercado de Lima, que investiga la identidad de los sicarios a partir de las imágenes de cámaras de seguridad entregadas por la Municipalidad de Lima.

