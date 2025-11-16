Un conductor de la empresa de transporte San Germán fue atacado a balazos la tarde de este domingo 16 de noviembre en la cuadra 19 de la avenida Germán, en San Martín de Porres. El conductor sobrevivió a este episodio de terror, pero vecinos y colegas piden justicia y seguridad.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 3 de la tarde en plena zona urbana, con pasajeros y durante el estado de emergencia, ante los casos de sicariato e inseguridad en Lima Metropolitana. El bus se dirigía desde San Juan de Lurigancho hasta San Martín de Porres.

Según los vecinos, dos sujetos en una motocicleta habrían esperado la llegada del vehículo. Cuando la unidad estaba en camino al paradero habitual, los sicarios dispararon más de 10 veces de manera directa contra el conductor.

“La moto que habría atacado, ya se encontraba esperando y estaban dos personas. Esto ha ocurrido también cerca a una una panadería, donde se visualiza un agujero de bala, cerca de un colegio y de una comisaría”, expresó un vecino a Panamericana.

El chofer fue identificado como Roberto Japay, de más de 60 años, considerado uno de los más antiguos conductores de la empresa.

Compañeros de Japay llegaron al lugar del ataque y confirmaron que el ataque solo le rozó la cabeza, por lo que fue trasladado a un centro de salud. Además, uno de los colegas alertó que hace un mes vienen recibiendo amenazas , por lo que esperan seguridad.

“Es casi fundador de la empresa. El chofer está tranquilo, le ha rozado la cabeza (...) Es la primera vez que atacan a la empresa”, afirmó.

PARALIZAN LABORES

Ante este nuevo ataque a un trabajador del transporte urbano, anunció que suspenderán sus labores desde este lunes 17 de noviembre hasta que las autoridades les garanticen seguridad.

“Mañana no vamos a salir con todo esto, somos conductores y no vamos a salir. Qué seguridad nos pueden dar, si la empresa está atada de manos, queremos seguridad”, advirtió.