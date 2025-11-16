La División de Investigación de Extorsiones capturó a tres ciudadanos venezolanos que amenazaban a la propietaria de una panadería, ubicada en la cuadra 15 de la avenida Los Próceres, en Surco.

El coronel Víctor Revoredo Farfán, jefe del citado grupo policial, señaló que los sujetos exigían 10 mil soles a la afectada, para no atentar contra su vida o su establecimiento.

Estas personas cayeron con un arma de fuego, municiones, celulares y dinero, al parecer, de extorsiones.

🚨 #Surco | La División de Investigación de Extorsiones de la #Dirincri logró desarticular una banda criminal de extranjeros dedicados a extorsionar a una empresaria, a quien exigían el pago de 12 mil soles. Se incautó un arma de fuego, municiones y dinero del cobro extorsivo. pic.twitter.com/enJ0Q5IMnd — Dirección de Investigación Criminal (@DirincriPNP) November 15, 2025