La tarde de este lunes se reportó un sismo a las 04:52 p.m. y tuvo una magnitud de 3.6 en la escala de Richter, según información oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El epicentro se ubicó a 18 kilómetros al norte de Chilca, en la provincia de Cañete (región Lima), a una profundidad de 49 kilómetros. Debido a ello, el sismo solo fue percibido de manera ligera por algunos habitantes de la zona.

El evento sísmico se ubicó en la latitud -12.35 y longitud -76.94.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0635

Fecha y Hora Local: 22/09/2025 16:52:31

Magnitud: 3.6

Profundidad: 49km

Latitud: -12.35

Longitud: -76.94

Intensidad: III Chilca

Referencia: 28 km al NO de Chilca, Cañete - Lima — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) September 22, 2025

Hasta el momento, ni las autoridades locales ni el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) han reportado daños materiales o personales a consecuencia del sismo. No obstante, los organismos de primera respuesta permanecen en alerta preventiva ante cualquier eventualidad.

.@sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 3.6 ocurrido a 28 km al NO de Chilca, Cañete – Lima. pic.twitter.com/iEAeijGKOO — COEN - INDECI (@COENPeru) September 22, 2025

El IGP recordó que el Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad sísmica del mundo, e instó a la población a mantener la calma, revisar sus planes de emergencia familiar y participar activamente en los simulacros nacionales de sismo y tsunami.