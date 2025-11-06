Agentes de la Policía Nacional detuvieron en el distrito de San Juan de Lurigancho, a dos presuntos miembros de una banda criminal dedicada a la extorsión.

Según declaraciones del coronel PNP Javier Suárez Tiburcio, jefe de la Brigada Especial Contra el Crimen (Brecc) de SJL, a RPP, los detenidos serían responsables de amenazas y cobros extorsivos a distintos comerciantes de la zona.

El alto mando precisó que los intervenidos portaban armas de fuego, municiones y dos teléfonos celulares con mensajes amenazadores que los relacionarían con diversos casos de extorsión.

Suárez Tiburcio indicó que los detenidos formarían parte de la organización criminal conocida como “La Nueva Generación”.

El coronel PNP identificó a los capturados como Junior Infantes Barrantes y Hardy Eusebio Anticona, ambos con antecedentes policiales.

Los sujetos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.