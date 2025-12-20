Delincuentes arrojaron un artefacto explosivo contra la puerta principal del campo deportivo El Churre, ubicado en el distrito limeño de San Juan de Miraflores (SJM).

El ataque ocurrió la noche del último viernes 19 de diciembre en cuadra 7 de la av. Pedro Miotta, cuando decenas de personas participaban en un compartir festivo por Navidad.

El estallido generó pánico inicial, con algunos asistentes confundiendo el ruido con pirotecnia, pero pronto se evidenció la gravedad del atentado.

La explosión dejó agujeros visibles en la fachada, presumiblemente por esquirlas del artefacto, y alarmó a los vecinos, quienes alertaron a las autoridades.

Cuatro personas resultaron heridas y fueron trasladadas de inmediato al hospital más cercano para la atención médica.

Al respecto, el Ministerio de Salud confirmó que llegaron de emergencia con pronóstico reservado cuatro heridos al Hospital María Auxiliadora.

📌 #MinsaInforma | Frente a la explosión de un artefacto desconocido en las inmediaciones de la cuadra 7 de la av. Pedro Miotta, en San Juan de Miraflores, el #Minsa informa que llegaron de emergencia con pronóstico reservado cuatro heridos al Hospital María Auxiliadora.



Los… pic.twitter.com/9DGt9E2pUT — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) December 20, 2025

La Policía Nacional del Perú acordonó la zona, desplegando a la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) y peritos de criminalística para analizar los restos.

Aunque no se ha identificado el tipo exacto de explosivo, las características del daño sugieren que podría tratarse de una granada, pendiente de confirmación por peritajes.