Un incendio de gran magnitud consumió por completo una vivienda en la que también funcionaba una lavandería en la zona de Pamplona Alta, distrito de San Juan de Miraflores.

El siniestro ocurrió en la avenida Los Sauces, a pocos metros del cruce con la avenida Salvador Allende.

De acuerdo con la propietaria de la casa, Isabel Cruz, el fuego se originó tras una fuga de gas durante la instalación de un balón. Relató los difíciles momentos que vivió junto a su familia.

“Mi esposo estaba instalando el balón de gas. Yo corrí cuando vi que se hizo fuego, corrí a mojar algún trapo o algo. Pero tiré el trapo y ya no abrí el caño, y salí a bajar a mi hijo de camarote. Y ya todo el fuego estaba ahí en nuestra puerta. (Se han quemado) todas nuestras cosas: electrodomésticos, lavadora, secadora, cocina, todo se dañó. No hay nada”, manifestó a RPP.

El esposo de Cruz resultó con quemaduras en el rostro producto del siniestro, por lo que fue trasladado a un establecimiento de salud cercano para recibir atención médica.

Varias compañías de bomberos acudieron rápidamente a la zona y lograron controlar las llamas, evitando que el fuego se expandiera hacia otras viviendas contiguas. No obstante, la vivienda afectada quedó completamente destruida, dejando a la familia sin bienes materiales.

Tras la emergencia, los damnificados solicitaron apoyo a las autoridades locales y a la comunidad, dado que han perdido prácticamente todas sus pertenencias.