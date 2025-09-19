El presidente ejecutivo de EsSalud, Segundo Acho, aseguró que solo el 10% de médicos acató la paralización de labores en consultorios.

Segundo Acho informó que la atención a los pacientes está garantizada debido a un plan de contingencia que incluye pago de horas extras a médicos activos y contratación de nuevos profesionales.

En conferencia de prensa, el funcionario precisó que también se movilizó al Hospital Perú, que desplegó a 200 médicos hacia zonas alejadas para reforzar la cobertura. Añadió que se busca asegurar que ninguna red de EsSalud interrumpa sus servicios a causa de la protesta.

Acho advirtió que los médicos que persistan en la huelga podrían ser sancionados administrativamente. Destacó que el plan de contingencia se aplica de forma diferenciada, priorizando el refuerzo en las zonas más críticas.

Como se sabe, el Ministerio de Trabajo declaró ilegal la huelga y anunció sanciones contra el personal que no cumpla con sus funciones. No obstante, los manifestantes señalan que la medida se suma a la crisis estructural del sistema, marcada por la falta de medicinas, camas y equipos.

El titular de EsSalud también respondió a cuestionamientos sobre una presunta deuda personal, aclarando que fue cancelada antes de asumir el cargo y que la información difundida al respecto es falsa.