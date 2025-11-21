Una mujer fue asesinada con un arma blanca dentro de su vivienda ubicada en el pasaje Antonio Raimondi, en la urbanización Precursores del distrito de Surco.

El hecho fue reportado por vecinos que escucharon gritos provenientes del primer nivel del inmueble, lo que permitió alertar rápidamente a las autoridades.

De acuerdo a RPP, agentes de la Policía Nacional detuvieron a un hombre que se encontraba dentro de la casa de la víctima y que sería el principal sospechoso del ataque; y presuntamente la pareja de la mujer.

La intervención se produjo poco después de que los vecinos dieran aviso de la emergencia.

Efectivos de la comisaría de Sagitario y del Departamento de Investigación Criminal acudieron al lugar para iniciar las diligencias y determinar el móvil del crimen.

Vecinos indicaron que en dicha casa siempre se escuchaban discusiones. Se investiga si se trata de un presunto feminicidio.