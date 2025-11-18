Este martes 18 de noviembre, el servicio de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao fue suspendido temporalmente, según informó dicha entidad y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) mediante comunicados difundidos en sus redes sociales.

En dicho pronunciamiento de su cuenta oficial de Facebook, la entidad precisó que, “por razones ajenas a la operación, el servicio ha sido temporalmente suspendido en todas las estaciones”.

Según precisaron, la medida alcanza a las estaciones de la Etapa 1A, desde Evitamiento hasta Mercado Santa Anita, donde los trenes dejaron de operar de manera preventiva tras registrarse una incidencia. Sin ofrecer mayores detalles, la entidad pidió comprensión a los usuarios y les instó a mantenerse atentos a cualquier actualización a través de sus canales oficiales.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) también confirmó la noticia. A través de su cuenta en X, indicó que la suspensión —que interrumpió el recorrido que diariamente moviliza a cerca de 50 mil usuarios en este primer tramo subterráneo del país y conecta los distritos de Ate y Santa Anita, en Lima Este— responde a causas ajenas a la operación.

(Foto: @ATU_GobPeru)