La Teletón 2026 se prepara para su gran jornada nacional, mientras la campaña entra en sus últimos días y busca alcanzar una recaudación de S/ 9,168,510. La iniciativa convocará nuevamente a ciudadanos, empresas, artistas, medios de comunicación y creadores digitales bajo el lema “Teletón, la hacemos todos”.

La transmisión comenzará este viernes 11 de septiembre a las 10:00 p. m. y continuará hasta la medianoche del sábado 12 de septiembre. El evento podrá seguirse a través de América Multimedia y TV Perú.

Las donaciones ya están habilitadas mediante Yape, en el número 989 361 677, además de la aplicación del BCP y las cajas de Plaza Vea, Vivanda, Mass, Makro y Promart. También se encuentran disponibles los canales oficiales de Teletón.

La organización remarcó que cada aporte permitirá acercarse al objetivo de S/ 9,168,510, destinado a continuar con la rehabilitación de niñas y niños en situación de vulnerabilidad. La campaña llega así a su recta final con el llamado a sumar donaciones para alcanzar la meta.