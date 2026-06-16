El Instituto Geofísico del Perú informó que un sismo de magnitud 3.4 se registró la mañana de este martes 16 de junio frente a la costa de la región Lima.
De acuerdo con el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0358 del Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico ocurrió a las 09:24:31 horas.
El epicentro fue localizado a 33 kilómetros al noroeste de Chilca, en la provincia de Cañete.
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Características del sismo
Según el reporte oficial, el evento presentó las siguientes características:
- Magnitud: 3.4
- Profundidad: 38 kilómetros
- Latitud: -12.39
- Longitud: -77.01
- Intensidad: II-III en Chilca
- Referencia: 33 kilómetros al noroeste de Chilca, Cañete
La intensidad II-III indica que el movimiento pudo ser percibido levemente por algunas personas, especialmente en reposo o en pisos superiores de edificaciones.
Sin daños reportados
Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni afectaciones personales a consecuencia del movimiento sísmico.
Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta debido a la interacción constante de placas tectónicas.
Los organismos de emergencia recomiendan mantener actualizados los planes familiares de evacuación y contar con una mochila de emergencia ante eventuales movimientos de mayor magnitud.