El Instituto Geofísico del Perú informó que un sismo de magnitud 3.4 se registró la mañana de este martes 16 de junio frente a la costa de la región Lima.

De acuerdo con el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0358 del Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico ocurrió a las 09:24:31 horas.

El epicentro fue localizado a 33 kilómetros al noroeste de Chilca, en la provincia de Cañete.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0358

Fecha y Hora Local: 16/06/2026,09:24:31

Magnitud: 3.4

Profundidad: 38 km

Latitud: -12.39

Longitud: -77.01

Intensidad: II-III Chilca

Referencia: 33 km al NO de Chilca, Cañete - Limahttps://t.co/MfAR2pqlaK — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) June 16, 2026

Características del sismo

Según el reporte oficial, el evento presentó las siguientes características:

Magnitud: 3.4

Profundidad: 38 kilómetros

Latitud: -12.39

Longitud: -77.01

Intensidad: II-III en Chilca

Referencia: 33 kilómetros al noroeste de Chilca, Cañete

La intensidad II-III indica que el movimiento pudo ser percibido levemente por algunas personas, especialmente en reposo o en pisos superiores de edificaciones.

Sin daños reportados

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni afectaciones personales a consecuencia del movimiento sísmico.

Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta debido a la interacción constante de placas tectónicas.

Los organismos de emergencia recomiendan mantener actualizados los planes familiares de evacuación y contar con una mochila de emergencia ante eventuales movimientos de mayor magnitud.