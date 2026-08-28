El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 3.4 registrado la mañana de este viernes 28 de agosto de 2026 frente a la costa de Lima.

De acuerdo con el reporte sísmico IGP, el movimiento ocurrió exactamente a las 8:19:54 horas y su epicentro se localizó a 11 kilómetros al sur de Chilca, en Cañete, región Lima.

Sismo tuvo una profundidad de 48 kilómetros

El Centro Sismológico Nacional (CENSIS) del IGP precisó que el evento tuvo una profundidad de 48 kilómetros. Sus coordenadas fueron latitud -12.61 y longitud -76.77.

Asimismo, el organismo científico indicó que el movimiento alcanzó una intensidad II en Chilca.

¿Qué hacer durante un sismo?

Ante un movimiento telúrico, se recomienda mantener la calma, ubicarse en zonas seguras y alejarse de ventanas, objetos que puedan caer y estructuras que representen riesgo.

También resulta importante identificar previamente las rutas de evacuación y zonas seguras de viviendas, centros de estudio y lugares de trabajo.

Perú presenta una alta actividad sísmica debido a su ubicación en una zona donde interactúan las placas de Nazca y Sudamericana.

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