Un sismo de magnitud 3.7 se percibió la noche de este jueves 18 de diciembre en la localidad de Huacho, provincia de Huaura, en la región Lima, según el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP).
El movimiento telúrico ocurrió a las 20:03 horas. El epicentro se registró a 47 kilómetros al oeste de Huacho-Huaura, con una profundidad de 58 kilómetros.
De acuerdo con el IGP, el temblor se sintió con una intensidad de grado II-III en la escala de Mercalli en Huacho.
Recomendaciones del Indeci
Ante la eventualidad de un sismo de mayor magnitud, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recuerda a la población la importancia de contar con una mochila de emergencia y seguir estas recomendaciones:
- Mantener la calma y alejarse de ventanas, repisas y objetos que puedan caer.
- Si no es posible evacuar, ubicarse en una zona de seguridad interna, como junto a columnas o muros estructurales.
- Tener a la mano agua, alimentos no perecibles, linterna y botiquín de primeros auxilios.
El Indeci insiste en que la prevención y preparación son claves para reducir riesgos en un país altamente sísmico como el Perú.
TE PUEDE INTERESAR:
- Sorteo Libertadores 2026: Alianza Lima enfrentará a 2 de Mayo en Fase 1
- Mininter anuncia ampliación del estado de emergencia en Lima y Callao
- Donald Trump dice que no necesita permiso del Congreso para atacar a carteles en Venezuela
- Poder Judicial admite a trámite pedido de Dina Boluarte para anular su vacancia