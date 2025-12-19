Un sismo de magnitud 3.7 se percibió la noche de este jueves 18 de diciembre en la localidad de Huacho, provincia de Huaura, en la región Lima, según el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento telúrico ocurrió a las 20:03 horas. El epicentro se registró a 47 kilómetros al oeste de Huacho-Huaura , con una profundidad de 58 kilómetros.

De acuerdo con el IGP, el temblor se sintió con una intensidad de grado II-III en la escala de Mercalli en Huacho.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0817

Fecha y Hora Local: 18/12/2025 20:03:13

Magnitud: 3.7

Profundidad: 58km

Latitud: -11.18

Longitud: -78.03

Intensidad: II-III Huacho

Referencia: 47 km al O de Huacho, Huaura - Lima — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) December 19, 2025

Recomendaciones del Indeci

Ante la eventualidad de un sismo de mayor magnitud, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recuerda a la población la importancia de contar con una mochila de emergencia y seguir estas recomendaciones:

Mantener la calma y alejarse de ventanas, repisas y objetos que puedan caer.

Si no es posible evacuar, ubicarse en una zona de seguridad interna , como junto a columnas o muros estructurales.

, como junto a columnas o muros estructurales. Tener a la mano agua, alimentos no perecibles, linterna y botiquín de primeros auxilios.

El Indeci insiste en que la prevención y preparación son claves para reducir riesgos en un país altamente sísmico como el Perú.