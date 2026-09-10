La Torre Trecca de EsSalud, infraestructura cuya construcción quedó paralizada hace cerca de cinco décadas, dio un nuevo paso hacia su recuperación tras la firma del contrato para ejecutar las obras de transformación del edificio ubicado en Jesús María, Lima.

El concesionario Consorcio Trecca S.A.C., subsidiaria de Auna, suscribió un contrato con HV Salfacorp, empresa del grupo SalfaCorp, para llevar adelante los trabajos de rehabilitación y modernización de la infraestructura, según informó RPP.

Proyecto supera trabas que impidieron su ejecución

La firma se produjo después de que EsSalud y Consorcio Trecca suscribieran en febrero de 2026 la Adenda N.° 2 al contrato de Asociación Público-Privada (APP).

Ese acuerdo permitió superar aspectos técnicos, contractuales y financieros que habían impedido durante más de 15 años iniciar la ejecución del proyecto.

El presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, señaló que la intervención de la agencia estuvo orientada a brindar asistencia técnica para destrabar la iniciativa, respetando el papel de EsSalud como entidad concedente.

¿Cómo será la nueva Torre Trecca?

La intervención comprende la recuperación y modernización de 59.140 metros cuadrados de infraestructura, distribuidos en 26 niveles, incluidos tres sótanos.

Los trabajos contemplan demolición parcial de algunos componentes, reforzamiento estructural, remodelación, ampliación y rehabilitación integral del inmueble.

La infraestructura contará con más de 145 consultorios y alrededor de 300 equipos biomédicos, entre ellos tres equipos de resonancia magnética, cuatro tomógrafos y cinco mamógrafos.

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Más de 20 especialidades médicas

El complejo ofrecerá atención en más de 20 especialidades, entre ellas cardiología, ginecología, gastroenterología, neurología y pediatría.

También se proyectan servicios de consulta ambulatoria, urgencias, evaluación de pacientes con riesgo quirúrgico, diagnóstico por imágenes, procedimientos especializados y prevención oncológica.

El proyecto original de Torre Trecca ya contemplaba servicios de prevención, detección temprana, atención de urgencias y atención ambulatoria, según documentación histórica de EsSalud.

EsSalud busca duplicar la atención ambulatoria

Uno de los objetivos centrales del proyecto es duplicar la capacidad de atención ambulatoria especializada de EsSalud en Lima.

La puesta en funcionamiento de la Torre Trecca permitiría aliviar la demanda que actualmente recae sobre las redes asistenciales Rebagliati, Almenara y Sabogal, además de facilitar el acceso a consultas, diagnósticos y procedimientos.

El modelo contractual corresponde a una APP bajo la modalidad denominada “bata blanca”, que comprende no solo infraestructura y equipamiento, sino también gestión administrativa y prestación de determinados servicios asistenciales especializados.

Atención no tendrá costo adicional para asegurados

De acuerdo con ProInversión, los asegurados de EsSalud recibirán los servicios de la Torre Trecca como parte de su cobertura habitual y no deberán realizar un pago adicional por la atención.

“Lo más importante es que los asegurados de EsSalud recibirán estos servicios como parte de su cobertura de salud”, sostuvo Luis Del Carpio durante la presentación del avance del proyecto.

La reactivación involucra la participación de EsSalud, ProInversión, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y otras instancias del Ejecutivo.