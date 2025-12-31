Una tragedia se registró en el emporio comercial de Gamarra, donde un menor de edad perdió la vida tras un accidente ocurrido en un punto concurrido del sector textil.

El hecho se produjo en el cruce de la avenida Agustín Gamarra con San Cristóbal, a pocos metros de la avenida Aviación, frente a la galería Yuyi, según la información preliminar disponible.

Un niño de 2 años murió atropellado por un vehículo en Gamarra. El conductor está en la comisaría de Apolo y se realizan las diligencias correspondientes. Testigos denuncian tránsito vehicular en zonas con alta presencia peatonal



