El hecho ocurrió en una zona de alta afluencia, mientras cientos de personas realizaban compras de fin de año. FOTO: LATINA NOTICIAS
El hecho ocurrió en una zona de alta afluencia, mientras cientos de personas realizaban compras de fin de año. FOTO: LATINA NOTICIAS

Una tragedia se registró en el emporio comercial de Gamarra, donde un menor de edad perdió la vida tras un accidente ocurrido en un punto concurrido del sector textil.

El hecho se produjo en el cruce de la avenida Agustín Gamarra con San Cristóbal, a pocos metros de la avenida Aviación, frente a la galería Yuyi, según la información preliminar disponible.

Te puede interesar

TAGS RELACIONADOS