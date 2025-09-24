Transportistas de la empresa Santa Catalina bloquearon las vías en Zárate, San Juan de Lurigancho, en protesta contra las extorsiones. La madrugada de este miércoles, un conductor fue atacado a balazos por presuntos delincuentes, convirtiéndose en el segundo trabajador herido en lo que va de la semana.
La víctima recibió tres impactos de bala: uno en el abdomen y dos en las piernas. El hecho generó indignación entre sus compañeros, quienes denunciaron que diariamente deben pagar a cuatro bandas criminales para poder operar sin ser agredidos.
Ante esta situación, los choferes decidieron paralizar el servicio y bloquear las vías, como medida de presión frente a la inseguridad que enfrentan. También señalaron que las amenazas y atentados se han vuelto constantes en la zona.
“Mañana y pasado mañana continua el paro en el centro de lima, vamos a conversar con los dirigentes (...) nosotros somos suficientes, tenemos más de 150 buses”, comentó uno de los transportistas durante la protesta para Canal N.
