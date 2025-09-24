Los choferes decidieron paralizar el servicio y bloquear las vías, como medida de presión frente a la inseguridad que enfrentan.
Los choferes decidieron paralizar el servicio y bloquear las vías, como medida de presión frente a la inseguridad que enfrentan.

Transportistas de la empresa Santa Catalina bloquearon las vías en Zárate, San Juan de Lurigancho, en protesta contra las extorsiones. La madrugada de este miércoles, un conductor fue atacado a balazos por presuntos delincuentes, convirtiéndose en el segundo trabajador herido en lo que va de la semana.

La víctima recibió tres impactos de bala: uno en el abdomen y dos en las piernas. El hecho generó indignación entre sus compañeros, quienes denunciaron que diariamente deben pagar a cuatro bandas criminales para poder operar sin ser agredidos.

Ante esta situación, los choferes decidieron paralizar el servicio y bloquear las vías, como medida de presión frente a la inseguridad que enfrentan. También señalaron que las amenazas y atentados se han vuelto constantes en la zona.

“Mañana y pasado mañana continua el paro en el centro de lima, vamos a conversar con los dirigentes (...) nosotros somos suficientes, tenemos más de 150 buses”, comentó uno de los transportistas durante la protesta para Canal N.

Te puede interesar

TAGS RELACIONADOS