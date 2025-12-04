El dirigente del gremio de transportistas, Martín Ojeda, anunció que se evalúa realizar un paro nacional de 48 horas entre el 15 y 17 de diciembre, en protesta por la crisis de inseguridad que afecta al transporte formal en Lima y Callao.

Ataques, incendios y extorsiones agravan la crisis en el sector

El dirigente denunció que, solo en las últimas semanas, al menos cinco empresas del sector han sido víctimas de incendios provocados que destruyeron más de 25 unidades. En varios casos, los ataques fueron precedidos por cartas extorsivas con amenazas de nuevos atentados si no se realizaban pagos.

Ojeda señaló que las investigaciones no avanzan y que no se han identificado responsables, lo que muestra la falta de efectividad de las acciones de seguridad, según señaló.

Un paro afectaría 14 millones de viajes diarios

Según estimaciones mencionadas por el dirigente, un paro total del servicio impactaría aproximadamente 14 millones de viajes diarios en Lima y Callao, afectando actividades laborales, citas médicas, clases y desplazamientos cotidianos.

Ojeda sostuvo que la medida no busca perjudicar a la población, sino evidenciar la gravedad de la situación que enfrenta el transporte formal ante el avance del crimen organizado.

Demandas del gremio al Gobierno

El vocero detalló que solicitan una reunión urgente con el presidente para evaluar temas clave:

Acceso al secreto bancario en investigaciones de extorsión.

en investigaciones de extorsión. Control de chips telefónicos usados por bandas criminales.

usados por bandas criminales. Aplicación efectiva de la reserva de identidad para denunciantes.

para denunciantes. Recursos reales para la unidad operativa encargada de enfrentar mafias, que, según indicó, no cuenta con presupuesto ni capacidad suficiente.

¿Se puede evitar el paro de diciembre?

Ojeda afirmó que un sector del gremio está dispuesto a suspender la medida si el Ejecutivo concreta una reunión y plantea respuestas claras. Sin embargo, otro grupo considera que la decisión de paralizar entre el 15 y 17 de diciembre ya sería irreversible, ante la falta de soluciones concretas.