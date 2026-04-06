El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó que los trenes del Ferrocarril Central Andino que cubrirán la ruta Chosica–Lima–Chosica se encuentran en condiciones operativas tras haber sido sometidos a trabajos de mantenimiento.

Según explicó la autoridad edil a la prensa, se realizó una supervisión técnica que incluyó la revisión de coches y locomotoras, así como pruebas de funcionamiento del material rodante.

Reggiardo aseguró que los trenes no son chatarra, como se había señalado en algunos cuestionamientos, y afirmó que la infraestructura ferroviaria permite su circulación sin inconvenientes.

“Lo que demuestra que estos coches y esta locomotora y el tren de Lima no es chatarra. Eso es una gran falsedad que se ha venido sosteniendo”, indicó el alcalde.

Pruebas confirmaron funcionamiento del material rodante

El burgomaestre detalló que las evaluaciones se realizaron en el patio de maniobras administrado por Ferrocarriles Andinos, donde se verificó el funcionamiento de las unidades.

Según explicó, los coches cuentan con:

Energía eléctrica

Aire acondicionado

Servicios higiénicos

Espacios para bicicletas

Estructura de acero inoxidable

Asimismo, destacó que los trenes operan con autonomía propia, es decir, pueden movilizarse sin necesidad de arrastre adicional.

Estas características, señaló, confirman que el sistema ferroviario está listo para su implementación en la capital.

Autorización del MTC aún está pendiente

El inicio del servicio aún depende de la autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú.

Reggiardo explicó que se han realizado coordinaciones con el sector, pero todavía no se cuenta con una respuesta definitiva para el traslado del tren hacia la estación Parque La Muralla.

Además, indicó que antes del inicio del servicio será necesario completar trabajos de señalización y coordinación con el concesionario correspondiente.

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Proyecto contempla ampliación hacia Huaycán

El alcalde informó que el proyecto ferroviario contempla una primera etapa entre Chosica y el centro de Lima.

Posteriormente, se prevé una ampliación del servicio que incluirá el paradero de Huaycán, con una capacidad estimada para atender a 14 mil pasajeros por día.

Esta iniciativa busca ofrecer una alternativa de transporte masivo para los ciudadanos que se movilizan entre Lima Este y el centro de la capital.