La Municipalidad de Lima, mediante Invermet, viene impulsando la construcción de tres viaductos en la avenida Javier Prado con una inversión superior a los 540 millones de soles, como solución al caótico tráfico que afecta a ocho distritos de la capital, con miras a su ejecución hacia 2027.

Sin embargo, el proyecto ha desatado una fuerte oposición de vecinos de San Isidro, Jesús María y Lince, quienes han colgado carteles con el lema “No a los viaductos” en ventanas y balcones.

Los vecinos denunciaron a través de “Punto Final” que la obra no resolverá la congestión vehicular y agravará problemas como el ruido, la contaminación, la pérdida de áreas verdes y la desvalorización inmobiliaria.

Los residentes, organizados en colectivos vecinales, amenazan con acciones legales contra Invermet y expresan frustración por el desorden urbano que Lima ha sufrido en los últimos años, desde la proliferación de edificios altos. “Primero los edificios de más de 22 pisos, ahora viaductos que empeorarán todo”, reclaman.

El dominical reportó como un antecedente el viaducto en el distrito de La Molina, donde vecinos como Anthony Aliaga relatan que, lejos de aliviar el tránsito, incrementó el tráfico, el ruido constante y deterioró fachadas en menos de un año, convirtiendo una zona cotizada en un lugar de ventas forzadas por devaluación.

Aunque las autoridades prometen reducción de tiempos de viaje en esta vía clave, las críticas vecinales ponen en duda la viabilidad y el impacto real de estos proyectos.