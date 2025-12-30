Quienes tienen previsto viajar fuera de Lima para recibir el año nuevo encontrarán un alivio en las principales carreteras de salida de la ciudad.
Varias casetas de peaje dejaron de cobrar tarifa, lo que reduce los costos del trayecto y agiliza el tránsito hacia destinos del norte y sur del país.
Esta situación se da luego de que la Municipalidad de Lima asumiera el control operativo de los peajes en la Panamericana Norte y Sur, dejando sin efecto la administración privada anterior.
Peajes sin cobro en Lima:
- Panamericana Norte
- Panamericana Sur
