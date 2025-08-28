Un joven, aún no identificado, sufrió graves heridas tras un violento choque entre un camión furgón y un bus de transporte público. El accidente se registró esta mañana en la carretera Panamericana Sur, a la altura del puente peatonal San Luis, en el distrito de Villa El Salvador.

La víctima, quien ocupaba el asiento del copiloto en el camión furgón, quedó atrapada en la carrocería retorcida, por lo que tuvo que ser rescatada por personal del Cuerpo de Bomberos.

“El que se ha perjudicado más ha sido el copiloto, el chofer ha salido ileso. (...) Ahí es donde ha aplastado al chico, al copiloto, en su piecito y su manito. Ha perdido su piecito el chico”, manifestó una testigo a RPP.

El joven fue trasladado de urgencia a un hospital, donde permanece internado. Según el último informe médico, su estado de salud es reservado.

El tránsito en el sentido sur-norte de la carretera Panamericana Sur se vio interrumpido por varios minutos, hasta que las unidades involucradas en el accidente fueron remolcadas.

Como parte de las diligencias correspondientes, los conductores de ambos vehículos involucrados en el choque fueron trasladados a la comisaría de la zona.