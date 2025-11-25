La División de Investigación de Robos PNP de la Dirección de Investigación criminal (Dirincri) detuvo en San Gabriel, distrito de Villa María del Triunfo dos integrantes de la banda criminal conocida como “Los Cuervos del Mal”.

La detención se produjo luego que la PNP intervino un vehículo que intentó huir. Los miembros de la citada banda son acusados de los presuntos delitos de robo a mano armnada y hurto agravado en Lima sur.

Se logró recuperar dos motos robadas, un auto, municiones y se decomisó droga . Los detenidos se movilizaban en un vehículo de placa CEY-116.

El coronel PNP Juan Carlos Montúfar dijo a Tv Perú que los delincuentes trataban de coordinar con otra organización criminal denominada “Los pizeros”, quienes se encargan de asaltar y vulnerar la seguridad de los vehículos y buscan a otros criminales para que guarden lo robado.

“Hemos podido ver con drones la cantidad de vehículos tanto mayores como menores existían en el lugar (cochera) donde guardaban”, indicó.

Tras la acción, los dueños de dos motos robadas en Lima sur fueron informados que sus vehículos fueron encontrados, mostrándose gratamente sorprendidos.