Un helicóptero de la Policía Nacional del Perú causó graves daños personales y materiales cuando realizaba un sobrevuelo en el asentamiento humano Los Licenciados, en el distrito de Ventanilla.

Testigos dijeron que el paso de la aeronave provocó que parte de un muro, ubicado en el tercer piso de un predio, colapsara y cayera sobre un joven.

Parte del material cayó directamente sobre su cabeza, causándole lesiones severas.

“Escuché un ruido muy fuerte y cuando salí, el muchacho estaba en el suelo lleno de sangre. Todo se vino abajo por el aire del helicóptero”, relató un testigo.

TE PUEDE INTERESAR