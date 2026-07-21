El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes Quilcate, constató el crítico estado del dren Pajaritos y anunció el inicio de trabajos de descolmatación con maquinaria de su sector para mejorar la evacuación de aguas pluviales y reducir el riesgo de inundaciones en el distrito Veintiséis de Octubre.

La decisión fue adoptada luego de inspeccionar la operatividad de los tres Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación de Aguas de Lluvia (SARES), donde verificó que el dren, punto final de descarga de estas infraestructuras, presenta una severa acumulación de maleza, fango, totora y agua estancada, situación que compromete su capacidad para drenar las aguas durante un periodo de intensas precipitaciones.

“Estamos activando una orden para que la próxima semana toda nuestra maquinaria ingrese a descolmatar esta importante infraestructura, que hoy no permite evacuar eficientemente las aguas en épocas de fuertes lluvias”, afirmó el ministro.

Sifuentes también exhortó al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y a los gobiernos locales a sumar esfuerzos para intervenir el dren por tramos, destacando que su recuperación será clave para garantizar el adecuado funcionamiento de los SARES y proteger a miles de familias asentadas en las zonas más vulnerables del distrito.

Durante la jornada, el titular de Vivienda recorrió, junto al alcalde de Veintiséis de Octubre, Alejandro Madrid, los SARES de Cinco Esquinas, La Molina II y Nuevo Amanecer, donde verificó su funcionamiento y anunció mejoras en la estación de Cinco Esquinas, entre ellas la elevación de la plataforma que soporta la electrobomba hasta 1.70 metros y la construcción de un cerco perimétrico, obras que estarían culminadas el próximo 2 de agosto.