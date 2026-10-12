En medio del dolor por la muerte de un niño de siete años durante el incendio registrado el sábado 10 de octubre en el Cercado de Moquegua, sus familiares solicitaron ayuda a la comunidad y a las autoridades, luego de perder su vivienda, prendas de vestir, ahorros y productos que utilizaban para trabajar.

El menor, identificado con las iniciales N.C.M., falleció tras quedar atrapado en el inmueble afectado por las llamas, en las inmediaciones de las calles Grau y Tacna, cerca del Mercado Central de Moquegua. El siniestro también afectó aproximadamente siete predios y establecimientos comerciales.

Durante el velorio realizado en la Casa del Maestro, a poca distancia del lugar de la tragedia, una tía del menor explicó que la familia se quedó prácticamente sin pertenencias y que, por el momento, no cuenta con un lugar donde vivir.

Familia perdió su vivienda, ahorros y pertenencias en el incendio

Según el testimonio de la familiar, los padres y los niños sobrevivientes únicamente conservan la ropa que llevaban puesta cuando ocurrió la emergencia.

El fuego destruyó las prendas, los artículos personales, los ahorros que mantenían guardados y los productos que utilizaban para sus actividades laborales.

La mujer explicó que la familia es natural de la región Apurímac, aunque desde hace varios años reside en Moquegua, donde trabaja para sostenerse económicamente.

Ante esta situación, solicitaron la colaboración de los vecinos con alimentos no perecibles, ropa, productos de higiene y aportes económicos, además del apoyo de las autoridades para conseguir un alojamiento temporal.

Incendio se registró el sábado en el cercado de Moquegua. (Foto: Difusión)

Familia tuvo que pedir un préstamo para el sepelio del menor

La tragedia también generó dificultades económicas para afrontar los gastos funerarios.

De acuerdo con los familiares, fue necesario solicitar un préstamo para cubrir el sepelio del niño, debido a que el dinero que tenían ahorrado se perdió durante el incendio.

Los restos del menor fueron velados en la Casa del Maestro, donde familiares, amigos y allegados acudieron para acompañar a sus padres.

Para este lunes 12 de octubre se programó una misa a las 11:00 de la mañana en la Concatedral Santo Domingo, seguida del sepelio al mediodía en el cementerio San Gabriel, en Samegua.

Niño habría corrido hacia su habitación al comenzar el incendio

La tía del menor relató que los integrantes de la familia intentaron salir de la vivienda cuando aparecieron las primeras llamas.

Sin embargo, según su versión, el niño se habría asustado y refugiado en una habitación ubicada en la parte posterior del inmueble, donde terminó atrapado por el humo y el fuego.

Las circunstancias exactas de su fallecimiento todavía son materia de investigación. Reportes preliminares señalaron que el menor se encontraba en el segundo piso del inmueble cuando las llamas comenzaron a extenderse.

Tras controlar el siniestro, personal de Criminalística de la Policía Nacional del Perú y representantes del Ministerio Público ingresaron al establecimiento para efectuar las diligencias correspondientes.

El incendio se registró el sábado en el Cercado de Moquegua. (Foto: Difusión)

Incendio dejó viviendas destruidas en el Cercado de Moquegua

El incendio se registró aproximadamente a las 11:30 de la mañana del sábado 10 de octubre, en la primera cuadra de la calle Grau, cerca de su intersección con Tacna.

Las llamas se propagaron desde un establecimiento dedicado a la venta y almacenamiento de productos plásticos hacia los predios cercanos.

La emergencia fue catalogada como un incendio de código 3 y movilizó a personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, Policía Nacional, Serenazgo y otras instituciones de primera respuesta.

Según los reportes preliminares del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Moquegua, aproximadamente siete inmuebles resultaron afectados. Las causas del incendio aún no han sido establecidas oficialmente.

Los bomberos realizaron trabajos de enfriamiento y remoción de escombros para extinguir los últimos focos de calor.

Vecinos también reportaron la pérdida de animales domésticos y otras pertenencias como consecuencia de la propagación del fuego.

Familia pide apoyo de las autoridades tras perderlo todo

Los familiares afirmaron que, hasta el mediodía del domingo 11 de octubre, no habían recibido la ayuda material que necesitaban para afrontar las primeras consecuencias de la emergencia.

Ante esta situación, solicitaron a las autoridades locales y regionales apoyo con alojamiento temporal, alimentos, ropa y otros artículos de primera necesidad.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo, mediante un comunicado difundido el sábado 10 de octubre, informó que realiza el seguimiento de la emergencia y exhortó a las instituciones competentes a garantizar asistencia humanitaria y atención integral a las familias damnificadas.

La entidad solicitó evaluar la cobertura de los gastos derivados del siniestro y facilitar alojamiento temporal, atención médica, apoyo psicológico y otras medidas necesarias para la recuperación de las personas afectadas.